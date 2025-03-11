川普：今年經濟可能衰退 政策難免帶來「些許動盪」

美國總統川普表示，關稅和貿易政策帶來「些許動盪」是難免的，且不排除今年可能出現經濟衰退。紐約股市三大指數10日早盤開低走低，延續上周賣壓。債市則早已浮現美國經濟可能停滯的訊號，2年期公債殖利率大幅下滑。

福斯新聞（Fox News）9日播出川普專訪，主持人問他是否預期今年美國經濟將陷入衰退，川普回答：「我不喜歡預測這類事情。目前正處於過渡期，因為我們推動的改革規模非常龐大。我們正在讓財富回流美國。」

美國商務部長盧特尼克同日接受NBC訪問時則表示，美國經濟不可能陷入衰退，「美國不會發生經濟衰退。」他認為，川普的對等關稅政策最終將壓低物價，並帶動美國經濟繁榮。他保證，未來兩年大家將見證美國迎接最強勁的成長，「我敢打包票絕不會經濟衰退，根本不可能。」

不過，盧特尼克坦承，部分關稅措施會引發通膨，呼應川普日前在國會演說中警告「會有些許波折」的說法。盧特尼克說，「會出現一些波折嗎？當然會」；「外國貨品會變貴一些，但美國製造的產品會變得更便宜。透過購買美國貨品，將有助於美國經濟」。

美股10日早盤開低走低，道瓊一度下跌近400點，延續上周周線大跌2.4%的頹勢。上周標普500累計挫跌3.1%，寫下去年9月來最大周線跌幅。

被問到鋼鋁關稅是否將在3月12日如期生效時，盧特尼克回答：「是的。」

市場原本預期川普會透過刺激政策推動景氣，進而推升美債殖利率，但他上任不到兩個月情勢迅速改觀。由於川普混亂的關稅政策和聯邦政府裁員計畫可能進一步抑制成長步調，債券交易浮現美國經濟可能停滯的訊號。

交易者大舉買進短期美債，導致2年期債券殖利率自2月中以來大幅下滑，最新為3.929％。市場預期聯準會（Fed）最快可能在5月重啟降息，以防經濟進一步惡化。

道明證券美國利率策略主管戈登柏格說：「幾周前，市場還在問我們，美國經濟是否將恢復加速成長，」「但現在，市場對衰退一詞的討論突然大幅增加，投資人對經濟成長的樂觀情緒已經轉為徹底悲觀。」

Brandywine Global投資管理公司基金經理人崔西．陳（音譯） 說：「由於川普的政策順序是先關稅、後減稅，這無疑提高了經濟衰退的風險。」