日企底薪大增 支撐升息展望

日本企業底薪寫下32年來最快增速，在日本銀行（央行）衡量經濟成長前景之際，帶來正面訊號，也為升息展望提供進一步支撐。

日本厚生勞動省10日公布，1月企業底薪（日文為「基本給」）比一年前提高3.1%，是1992年10月來最大增幅。另一項避免抽樣問題、且剔除計算獎金和加班費的薪資趨勢指標則顯示，全職勞工的薪資成長3%，是自去年7月來首次達到此升幅。

1月名目現金所得的年比增幅放緩至2.8%，低於市場預期的3%。實質現金所得則下滑1.8%，達到去年3月來最大降幅，超過經濟學家預測的1.6%降幅，凸顯出物價上漲影響。

整體而言，這份數據顯示出薪資基本趨勢依然堅穩，即便持久不散的通膨持續侵蝕著勞工的家庭預算。因此，這份數據可望讓日銀繼續邁向逐步升息之路。此時日銀正努力同時達成維持經濟成長動能，以及使貨幣政策設定正常化，要把利率提高至中性水準。

瑞穗綜合研究所高級經濟學家服部直樹表示：「日銀將透過今日數據確認薪資趨勢在軌道上，沒有必要調整對貨幣政策的看法。換言之，今日數據不會是阻礙下一次升息的理由。」

此數據發布後，日本10年前公債殖利率10日一度升至1.575%的2008年來高點，凸顯出市場對日銀將繼續升息的預期。

日本的「春鬥」年度勞資談判預計本周稍晚將公布初步談判結果。最大工會聯盟「日本勞動組合總連合會（連合，Rengo）」上周要求加薪幅度達到1993年來最大，暗示繼去年談成30多年來最大加薪幅度後，對今年的談判結果信心堅強。

工會的薪酬要求也反映民間對生活成本攀升的耐心漸失。由於生鮮食品價格以20多年來最快速度上漲，日本1月消費者物價增速超過預期，整體通膨率達到4%。