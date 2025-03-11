北歐綠能業掀倒閉潮…丹麥綠氫廠 聲請重整

北歐綠能業者頻傳倒閉，繼瑞典電動車電池廠Northvolt殞落後，丹麥的綠氫系統公司（Green Hydrogen Systems、GHS），也因未能取得足夠資金維持營運，向法院聲請重整。

重整聲明發布前，GHS的丹麥掛牌股價已從高點回檔九成，消息傳出後，10日盤中再跌近90%。GHS在2021年上市，是當年哥本哈根交易所最知名的首次公開發行股票（IPO）。

GHS表示，已在10日聲請庭內重整，意在尋找能維持營運的選項，包括出售公司全部或部分資產。

GHS說，受累於公司技術的普及速度遜於預期，氫能相關項目的發展也不如期望。儘管努力穩定財務狀況，情勢仍持續惡化，先前祭出措施包括，在去年底取得短期貸款8,000萬丹麥克朗（1,200萬美元），並試圖從股市籌資3億克朗，但此舉失敗收場。

在此之前，丹麥太陽能發電商Better Energy，旗下有兩個部門聲請破產，去年12月當地金融系統釀成風波。顯示出就算有知名金主相助，潔淨能源商仍然面臨困境。