快訊

恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

北歐綠能業掀倒閉潮…丹麥綠氫廠 聲請重整

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

北歐綠能業者頻傳倒閉，繼瑞典電動車電池廠Northvolt殞落後，丹麥的綠氫系統公司（Green Hydrogen Systems、GHS），也因未能取得足夠資金維持營運，向法院聲請重整。

重整聲明發布前，GHS的丹麥掛牌股價已從高點回檔九成，消息傳出後，10日盤中再跌近90%。GHS在2021年上市，是當年哥本哈根交易所最知名的首次公開發行股票（IPO）。

GHS表示，已在10日聲請庭內重整，意在尋找能維持營運的選項，包括出售公司全部或部分資產。

GHS說，受累於公司技術的普及速度遜於預期，氫能相關項目的發展也不如期望。儘管努力穩定財務狀況，情勢仍持續惡化，先前祭出措施包括，在去年底取得短期貸款8,000萬丹麥克朗（1,200萬美元），並試圖從股市籌資3億克朗，但此舉失敗收場。

在此之前，丹麥太陽能發電商Better Energy，旗下有兩個部門聲請破產，去年12月當地金融系統釀成風波。顯示出就算有知名金主相助，潔淨能源商仍然面臨困境。

丹麥 電動 電商

延伸閱讀

格陵蘭總理：世界秩序不穩 川普行事風格難預料

【重磅快評】台灣不希望淪為烏克蘭 但想成為格陵蘭嗎？

打烏克蘭還不夠？丹麥總理：俄可能攻打其他國家 歐洲應盡速增軍

丹麥承諾供烏克蘭近19億援助 用於人道與重建

相關新聞

恐慌性拋售持續…道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退，而川普總統上周末在接受採訪時並未排除這種...

提高3.1%…日企底薪32年最大漲幅 支撐升息

日本企業底薪寫下卅二年來最快增速，在日本銀行（央行）衡量經濟成長前景之際帶來正面訊號，也為升息展望提供進一步支撐。

日企底薪大增 支撐升息展望

日本企業底薪寫下32年來最快增速，在日本銀行（央行）衡量經濟成長前景之際，帶來正面訊號，也為升息展望提供進一步支撐。

川普重振造船業 海運業慌了

美國總統川普政府為讓美國造船業重振雄風，據傳打算對中國製貨輪祭出港口費。業內高層人士警告，川普重振美國造船業的計畫可能讓...

北歐綠能業掀倒閉潮…丹麥綠氫廠 聲請重整

北歐綠能業者頻傳倒閉，繼瑞典電動車電池廠Northvolt殞落後，丹麥的綠氫系統公司（Green Hydrogen Sy...

川普：今年經濟可能衰退 政策難免帶來「些許動盪」

美國總統川普表示，關稅和貿易政策帶來「些許動盪」是難免的，且不排除今年可能出現經濟衰退。紐約股市三大指數10日早盤開低走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。