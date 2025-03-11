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南華早報：川習最快下月會面

川普重振造船業 海運業慌了

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國總統川普政府為讓美國造船業重振雄風，據傳打算對中國製貨輪祭出港口費。業內高層人士警告，川普重振美國造船業的計畫可能讓海運業者付出高額代價，並導致全球供應鏈陷入新一輪混亂。

根據路透取得的行政命令草案，川普政府可能對中國大陸製貨輪，及旗下船隊有中國大陸製貨輪業者收取高額港口停靠費，藉此籌措復興美國造船業所需資金，並削弱中國在全球造船業的主宰地位。WSC執行長克拉梅克（Joe Kramek）表示：「決策官員須重新評估這些有殺傷力提案，尋找替代解決方案扶植美國產業。」

從短期來看，航運業者可能減少停靠美國港口以抑制費用。航運業高層指出，大量額外貨物可能堆滿這些港口，提高進口貨物運送至零售商和製造商，以及將出口貨物裝船的難度。貨櫃航運業者海洋網聯船務（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）表示，收取港口費的計畫宛如「曲球」般難以應對，可能重創海運公司和客戶。

另一方面，川普的計畫也可能為業者帶來壓力，重新部署全球船隊，讓非中國大陸製貨輪服務美國市場可能耗費時間及金錢。

川普 美國

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