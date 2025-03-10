科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

隨著經濟放緩疑慮漸增，特斯拉、輝達等美股科技七雄10日盤前大跌，拖累美股三大期貨指數全面走低，道瓊指數期貨挫跌385點。

標普500指數期貨跌1%。特斯拉、輝達盤前分別挫跌2.4%與近2%，拖累小型那斯達克100指數期貨跌1.2%。台積電ADR盤前則跌逾1%。

Vital knowledge的創辦人克里薩富利說：「美股今晨賣壓再度湧現，是什麼讓市場再度走弱？上周末並未發生特定的事件或新聞，但市場情緒仍受累於相同的疑慮，尤其是川普及白宮官員力主其經濟／關稅政策，而這類政策在最樂觀的情況下，會在短期內帶來顯著阻力；在最悲觀的情境下，可能導致數月甚至數季的成長衰退。」

標普500指數上周累計下跌3.1%，寫下去年9月來最大周線跌幅。道瓊工業指數上周跌2.4%、那斯達克指數累計大跌3.5%。

華府的政策令市場情緒反覆波動，尤其是美國與墨西哥、加拿大之間的關稅談判在上周持續進行。在福斯新聞台9日播出的專訪，當美國總統川普被問及經濟衰退的可能性時，他說，目前經濟正處於「過渡期」。