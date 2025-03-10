川普戰略儲備計畫令投資人失望 比特幣價格續跌逾5%

比特幣價格10日續跌，因川普雖建立比特幣戰略儲備的計畫，但強調不會大舉買入加密幣，使幣圈投資人失望。根據Coin Metrics報價，比特幣10日一度跌至81,712美元，下跌逾5%。乙太幣及瑞波幣也下跌約7.5%。

財經媒體CNBC報導，川普即將建立的比特幣戰略儲備，來源是因刑事及民事案件遭沒收的比特幣，美國政府並未計畫買入更多。在該項行政命令發布後，投資人認為計畫未能展現更多野心，拖累比特幣價格下跌。

TD Cowen金融服務董事總經理塞伯格賽伯格（Jaret Seiberg）表示，「我們認為這項計畫是一個折衷方案。美國政府將不會花納稅人的錢購買新的數位資產，也不會出售那些被沒收的比特幣。就算總統已經下令，我們並無把握政府能否獲得更多額外比特幣來建立儲備，因為我們相信，要展現出購買比特幣是『預算中立的』，且不會增加納稅人額外花費，在政治上將有難度。」

Compass Point分析師認為，該項行政命令「幾乎什麼也不是」，強調其並未批准財政部或其他政府部門獲取加密資產。更重要的是，該命令也可以輕易因未來的其他行政命令而遭撤銷。

Bitwise資產管理公司投資長霍根（Matt Hougan）則認為，「市場正處於短期性的失望」，因美國政府並未表示將立即購入大量比特幣，但他仍看好長期展望。他說，「真正的問題在於，這項命令是否增加比特幣未來成為地緣政治上重要貨幣或資產的可能性？其他國家是否會跟隨美國，建立其戰略儲備？我認為答案絕對是肯定的。」