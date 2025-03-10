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科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

川普讓股市東升西落？高盛：關稅削弱美股魅力 陸股賣相佳

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
高盛表示，美國股市行情波動已為中國大陸股市增添賣相。路透
高盛表示，美國股市行情波動已為中國大陸股市增添賣相。路透

隨著美國經濟可能衰退的憂慮導致美國股市下跌，部分投資人已開始重新評估中國大陸。高盛（Goldman Sachs）表示，美股行情波動已為中國大陸股市增添賣相，重申給予A股和H股加碼評等。

MSCI中國指數今年來已漲20%，是中國大陸股市有史以來最佳年初表現，扭轉過去幾年表現慘澹的局面，香港恒生科技指數今年來更勁揚32%左右。相較之下，美股標普500指數今年來下跌近2%，那斯達克綜合指數跌幅近5.8%。

高盛分析師9日在報告中指出，全球共同基金過去三年大多無視中國大陸股市漲勢並削減曝險，但如今可能重拾對中國大陸股票的興趣和投資。

高盛分析師說：「我們最近與投資人洽談後發現，全球僅做多的基金經理人近來似乎較積極參與中國大陸資本市場交易，加碼投資公開市場的動機愈來愈多，原因是美股最近表現疲弱而且行情波動，這些經理人的美股配置也逼近歷史高點。」

中國大陸科技取得突破性進展及監管不確定性下降，也是投資人評估中國大陸股票的原因。高盛分析師估計，即使全球共同基金中國大陸股票配置比重只上升1個百分點，中國大陸股市也可望吸引價值80億美元的淨買盤。

高盛把中國大陸H股和A股評等維持在加碼，但預期牛市漲速將下降，而且隨著美中地緣政治關係持續緊張，獲利了結賣壓將出籠。高盛也重申中國大陸股市當前漲勢與去年9月的短暫大漲不同，去年9月的政策轉向降低股市下跌風險，中國大陸科技領域最近的發展則徹底扭轉形勢。

另一方面，野村也認為，隨著關稅不確定性衝擊美國例外論這個投資題材，亞股目前看來對投資人而言相對具吸引力，維持MSCI中國指數將進一步上漲的看法。

指數 陸股

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