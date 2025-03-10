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中國經濟數據欠佳讓市場擔憂 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港10日綜合外電報導
中國2月消費者物價陷入通縮，引發外界再度擔心這個全球第二大經濟體，亞股今天收盤走勢不一。圖／AI生成
中國2月消費者物價陷入通縮，引發外界再度擔心這個全球第二大經濟體，亞股今天收盤走勢不一。圖／AI生成

中國2月消費者物價陷入通縮，引發外界再度擔心這個全球第二大經濟體，亞股今天收盤走勢不一。

法新社報導，中國昨天公布的2月消費者物價指數（CPI）年減0.7%，為13個月來首次下滑，凸顯北京當局須採取更多措施提振疲弱的經濟。

這項數據加劇市場的不確定性，此時投資人難以追上美國總統川普（Donald Trump）調整貿易政策的步伐。川普拒絕排除美國今年陷入衰退的可能性，進一步打擊市場信心。

川普反覆對加拿大、墨西哥及中國祭出關稅威脅，已使金融市場陷入動盪，消費者也不確定今年還會發生什麼事。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「這項數據只是強化了過去數月來一直很明顯的事—這個全球第二大經濟體的通貨緊縮壓力仍根深柢固。」

殷尼斯表示：「（中國）房地產產業仍停滯不前，且內需疲弱，儘管科技股反彈，但更廣泛的財富效應未反應在消費者身上。」

他指出：「中國散戶投資人或許正受惠於股市漲勢，但事實上家庭支出仍低迷，顯示多數人若不是沒有閒錢投資股票，就是對股市過於謹慎。股市反彈不會在一夕之間解決經濟疲軟問題。」

今年以來飆漲20%、觸及3年高點的港股熄火，今天收盤下挫1.85%；上海股市則微跌0.19%。

其他亞股方面，東京、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收高，台北股市則收低。

川普 消費者

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