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美國政府裁員潮 科學家憂危及氣候研究與公共安全

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國國家海洋暨大氣總署工作逾10年的氣象科學家狄里貝多，上週意外被美國政府開除。批評人士警告，裁員潮會導致颶風預報延誤、阻礙氣候研究，甚至打亂至關重要的漁業。

法新社報導，遭解僱的40歲二寶爸狄里貝多（TomDi Liberto）在國家海洋暨大氣總署（NOAA）擔任約聘僱人員逾10年，近2年前他才轉為正職，工作內容跟聖嬰現象（El Nino）和反聖嬰現象（La Nina）週期有關。

另一位擔心丟飯碗而要求匿名的NOAA工程師透露，聯邦政府裁員行動已造成影響，她所在的衛星預報團隊，有半數人員因為是試用期員工而被開除，這代表未來若有衛星故障，將無法盡快恢復正常運作。

她還表示：「天災來臨時，民眾恐怕無法及時撤離，他們可能失去財產或性命。」

目前NOAA約有700名員工遭解僱，但該機構尚未確認最終裁員人數。

被裁員的還有NOAA海洋酸化計畫（OceanAcidification Program）主管庫里（Sarah Cooley），現年47歲的她指出，氣候科學在川普（Donald Trump）第一個美國總統任期間發展停滯，儘管各州和非營利組織努力填補這個缺口。

庫里告訴法新社，「到頭來，失去聯邦職員可能造成極為廣泛的影響」，雖然美國各州和慈善機構能資助研究，但他們無法駕駛飛機觀測颶風或維持海洋探勘工作，至少達不到NOAA的水準。

NOAA科學家在海洋保育和漁業管理方面扮演要角，他們蒐集魚類資源數據並監測生態系統變化，以設定捕撈上限並制定其他政策。

非營利的海洋保育組織（Oceana）漁業專家布羅根（Gib Brogan）接受法新社訪問時指出：「如果他們不在那裡履行重要職責，這些漁業可能無法繼續發展，今年可能不會開放（捕撈）。」

布羅根還警告說，這可能對沿海社區的經濟造成嚴重影響。

科學家 美國

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