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快逃？大摩投資長威爾森：美股最糟恐大跌20%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
大摩投資長威爾森警告，美股在最糟的情況下可能大跌20%。彭博資訊
大摩投資長威爾森警告，美股在最糟的情況下可能大跌20%。彭博資訊

摩根士丹利（大摩）投資長威爾森說，美股標普500指數可能再挫跌5%，受累於關稅恐衝擊企業獲利、以及財政支出縮減等隱憂。他更警告，美股在最糟的情況下恐大跌20%。

彭博資訊報導，這位知名空頭策略師預期，標普500指數上半年將跌至約5,500點的波段低點，年底前回升至6,500點。其年終目標價意味著標普500指數將較現行水準再漲13%，不過「前路顛簸，因為股市正持續應對成長風險，情況在好轉前可能進一步惡化」。

他也警告，隨著衰退風險發酵，標普500指數恐大跌20%，跌入熊市，「雖然我們現在尚未陷入這個境地，但情勢可能迅速變化，了解悲觀情境下的潛在跌幅，有助於風險管理」。

近兩年支撐美股漲勢的大型科技股，正受累於估值過高的疑慮，使美股今年表現落後國際股市。此外，美國總統川普的關稅政策一日三變，也引發市場困惑。自去年底來，外界持續下調對美國企業的獲利預期。

指數 標普 美股

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