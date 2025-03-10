銀行和金融科技業掀「穩定幣淘金熱」 搶占跨境支付

多家全球大型銀行與金融科技公司正加速推出自家穩定幣，希望在加密幣即將重塑的跨境支付市場占有一席之地。

上個月，美國銀行（Bank of America）表示，不排除發行自家數位貨幣，加入渣打銀行、PayPal、Revolut 和 Stripe等傳統支付服務商的行列，挑戰由目前加密幣集團Tether和Circle主導的市場。

這股熱潮反映全球監管機構對穩定幣的接受程度愈來愈高。穩定幣的設計是讓每一代幣和美元保持等值，如此一來更容易被金融體系接受。美國總統川普積極擁抱加密幣，更收推波助瀾之效，如此轉變，和監管機關六年前對Meta的Libra穩定幣敵對的態度完全兩樣。

金融科技顧問公司 11:FS 共同創辦人泰勒（Simon Taylor）比喻：「這就像是在穩定幣淘金熱中賣鏟子。」他說，這已形成一股「害怕錯過」（FOMO）的熱潮。

穩定幣運作上形同美元的替代。透過數位貨幣支付，企業和消費者能以較低成本且即時取得硬通貨，且無需經由傳統銀行系統。目前全球流通中的穩定幣約2,100億美元，其中薩爾瓦多註冊的Tether發行約1,420億美元（USDT），美國Circle則發行約570億美元（USDC）。

馬斯克旗下SpaceX便使用穩定幣，匯回在阿根廷和奈及利亞銷售Starlink衛星服務的資金。此外，AI資料標註公司ScaleAI也提供海外約聘員工以數位代幣支付薪資的選項。

隨著監管架構逐漸成形，大型銀行對進軍穩定幣市場更有信心。美國國會正在討論相關法案，擬訂穩定幣標準，讓銀行、企業和一般消費者對穩定幣漸有信心。

渣打銀行上個月表示，將主導一項新計畫，推出與港幣掛鉤的穩定幣，因應香港即將上路的穩定幣監管規範。

PayPal已推出與美元掛鉤的穩定幣PYUSD，並計劃今年進一步擴大此支付選項的應用範圍。PayPal預期，美國企業向海外供應商支付款項時，對穩定幣的需求將特別強勁。

即使如此，新進業者爭取認可仍有困難。據Visa統計，PayPal本月透過穩定幣PYUSD的交易總額僅1.63億美元，遠低於Tether超過1,310億美元的交易規模。

Visa指出，上個月全球穩定幣交易量約1.22億筆，然而Visa自家網路上的平均每日交易量高達8.29億筆，可見穩定幣在支付市場仍遠不及傳統信用卡支付。