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日本基本薪資創32年來最大增幅 支撐日銀升息前景

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本1月基本工資比一年前提高3.1%，是1992年10月以來最大增幅。美聯社
日本1月基本工資比一年前提高3.1%，是1992年10月以來最大增幅。美聯社

日本基本薪資寫下32年來最快增速，在日本央行考量經濟成長前景之際，這一數據帶來了正面的訊號，也為升息展望提供進一步支撐。

日本厚生勞動省周一（9日）公布，1月基本工資比一年前提高3.1%，是1992年10月以來最大增幅。一項避免抽樣問題、剔除計算獎金和加班費的薪資趨勢指標顯示，全職勞工的薪資成長3%，自去年7月以來首次達到這一幅度。

1月名目現金所得的年比增幅放緩至2.8%，低於市場預期的3%。數據凸顯出物價上漲的影響，因為實質現金收入下滑1.8%，是2024年3月以來最大降幅，超過經濟學家預測的1.6%降幅。

整體而言，數據顯示出基本薪資趨勢依然堅穩，即便此時勞工持續見到家庭預算遭到持久的通膨侵蝕。因此，這些數據有望讓日銀（央行）繼續邁向逐步升息之路，此時央行努力同時達成維持經濟成長動能，並且將政策環境正常化，要把利率提高至中性水準。

瑞穗綜合研究所高級經濟學家服部直樹表示：「日銀將確認今日數據顯示薪資趨勢維持，央行沒有必要調整對貨幣政策的看法。換言之，今日數據不會是阻礙下一次升息的理由。」

日本的「春鬥」，即工會與雇主之間的年度薪資協商預定在本周稍後達到高峰。最大工會聯盟「日本勞動組合總連合會（連合，Rengo）」上周要求自1993年來的最大加薪幅度，暗示繼去年談判達成30多年來最大加薪幅度後，對今年的談判結果信心堅強。

工會的薪酬要求也反映了對生活成本攀升的耐心漸失。日本1月消費者物價增速超過預期，因生鮮食品價格以20多年來最快速度上漲，整體通膨率達到4%。

日本央行 薪資

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