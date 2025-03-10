全球軍火出口美國市占率增至 43% 烏克蘭進口增近100倍
受益於歐洲國家大量採購美製戰機與導彈，美國軍工企業在全球軍火市場主導地位進一步躍升，歐洲北大西洋公約組織（NATO）成員國將近2/3軍火購自美國。
根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI） 最新統計，過去五年美國占全球武器出口比重達43%，較前一個五年的35% 顯著成長。
SIPRI數據顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲國防預算增加，美國總統川普也持續施壓歐洲擴大軍事支出，美國軍工業成了最大受益者。
例如，英國、德國、義大利在內13個歐洲國家已添置或採購美製 F-35戰機。此外，歐洲國家也積極增購「愛國者」（Patriot）防空系統、「海馬斯」（HIMARS）火箭系統及其他美製軍備。
不過，川普政府決定停止向烏克蘭提供美製武器、零件及情報支援，歐洲國家無不擔心華府未來可能對自己祭出同樣手段。
分析人士和部分歐洲議員指出，這種不確定性可能削弱歐洲對美製武器的需求，進而影響未來軍購決策。
SIPRI指出，截至2024年的五年內，NATO成員國武器進口較之前的五年成長逾一倍。其中，近2/3進口武器來自美國，而先前五年略超過一半。
SIPRI 軍備轉移計畫主任喬治（Mathew George） 指出，儘管各界敦促降低依賴武器進口，依強化歐洲本土軍工業，但多國仍持續推進採購美製武器的決策。
另一方面，中國大陸武器進口同期下滑64%，因自產能力提升，進口需求減少。此外，中國傳統供應國俄羅斯因應對烏克蘭戰爭，將生產的武器優先留作自用，對中國大陸出口也降低了。
烏克蘭成為全球最大主要武器進口國，為對抗俄羅斯侵略，這五年進口激增近100倍。
根據研究，俄羅斯軍火出口有2/3流向印度、中國大陸和哈薩克。
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