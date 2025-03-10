本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（7日）不改一周下來的震盪格局，投資人在經濟、關稅、地緣政治等不利消息下，最終發動「超賣反彈」。分析師認為，只要再有一點利多支持，美股短線應該還有上漲空間。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美國時間調整為日光節約時間 前挪一小時

美國自 9 日起調整至夏季日光節約時間，將時間往前調快一個小時。對台灣金融市場而言，美股開盤時間挪前為 21:30，收盤時間為 4:00。

美股「超賣反彈」短線喊衝 輝達 GTC 大會成關鍵

道瓊工業指數上周五上漲222點，和標普500指數各漲0.5%，那斯達克上漲0.7%。但標普500指數周線仍下跌3.1%，為9月6日以來最大單周跌幅。費城半導體指數上周五勁揚3.2%，台積電（2330）ADR漲0.7%，一周來分別跌2.9%和1.9%。

從技術面來看，只要有一絲利多鼓舞，短線仍可出現反彈，尤其是跌深的「科技七雄」股。

科技七雄目前全都跌到接近或低於200日均線，尤其輝達（NVIDIA）今年初觸頂來已回落多達26%，市值蒸發約1兆美元。巴隆周刊認為，輝達短線有較大反彈空間，潛在漲幅可達20%。輝達GTC大會將於17日登場，執行長黃仁勳若再次展現一呼百諾的號召力，反攻可能提前到來。

鮑爾：Fed 不急於降息 強調美國經濟仍然良好

鮑爾7日表示，儘管美國經濟的不確定性升高，但仍然處於良好情況，Fed並不急於降息，且「已做好布局，以等待情勢更明朗」。

鮑爾在芝加哥大學布斯商學院發表演講，淡化川普政府政策翻來覆去、就業數字令人失望、以及一周來金融市場動盪的影響。他表示，「我們在展望經濟時，聚焦於將訊號從各種雜音中分離出來」。

川普稱美國經濟正處於「轉型期」 避談衰退風險

川普表示，美國經濟正處於「轉型期」，有意淡化市場對經濟放緩的疑慮。他一上任即開始推動關稅政策與聯邦政府裁員計畫引發市場動盪。

他接受福斯新聞（Fox News） 節目 Sunday Morning Futures 訪問，談到是否預期今年會出現經濟衰退時，川普說：「我不喜歡預測這類事情。目前正處於轉型期，因為我們推動的改革規模非常龐大。」

債券交易發出警訊，認為美國經濟停滯風險升高。市場原本預期川普會透過刺激政策推動景氣，進而推升美國公債殖利率，但這種想法在他上任不到兩個月便迅速瓦解。

交易者反而 大舉買進短期美債，導致2年期公債殖利率自2月中以來大幅下滑。市場預期聯準會（Fed）最快可能在5月重啟降息，以防經濟進一步惡化。

美25%鋼鋁關稅周三上路 商務部長認為不太可能豁免

美國商務部長盧特尼克 表示，他預期周三生效的25%鋼鋁進口關稅不會提供任何豁免。

這項關稅由總統川普於2月下令實施，涵蓋來自加拿大和墨西哥等主要供應國的進口鋼鋁產品，並適用於成品金屬製品。美國鋼鐵業者已呼籲川普不要對此關稅提供豁免，只是此舉可能影響使用鋼鋁材料的美國企業。