咖啡雞蛋價格漲不停 在美國吃頓健康早餐成奢侈消費

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
咖啡價格及蛋價齊漲，使美國消費者愈來愈難負擔一頓美式早餐。美聯社
咖啡價格及蛋價齊漲，使美國消費者愈來愈難負擔一頓美式早餐。美聯社

咖啡和蛋在美國是早餐的重要環節，但這兩種食材價格卻持續大漲，漲勢也未見消退跡象，意味著在美國要吃一頓健康的早餐，已變成一種價格上的奢侈。

CNBC報導，2月美國消費者物價指數（CPI）報告顯示，蛋價年比大漲53%。從去年12月至今年1月每打雞蛋平均上漲15%。摩根大通資料顯示，在2月24日至3月3日當周，蛋價較之前一周漲了7%至高於8美元。

同時，咖啡價格也屢創新高。巴西乾旱衝擊咖啡豆收成，過去一年來咖啡豆期貨價格已飆漲超過一倍，洲際交易所（ICE）的咖啡豆期貨價更在2月首度漲破每磅4美元。

Technomic食品服務領域消費者研究資深主管布萊恩（Robert Bryne）表示，整體早餐的成本最近幾年已讓消費者荷包更吃緊。他說，這已促使消費者改變其飲食行為，「早餐是最容易被其他家裡簡單的食物所取代、或是直接跳過的一餐」。Technomic研究也顯示，消費者不再到Dunkin'或麥當勞等速食店吃早餐。

餐飲業已感受到衝擊。Waffle House及Denny's已對含蛋的菜單品項收取額外費用，而非直接漲價，認為這對消費者來說或許較可忍受。

咖啡豆 早餐 消費者

延伸閱讀

「中國高鐵太棒了」 馬斯克對比美國鐵路 稱尷尬、悲哀

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演

美烏將再次會談 引歐洲核武聲量升

浙江25歲女彎腰即骨折 確診骨質疏鬆…醫指與每日飲4杯咖啡有關

相關新聞

看準「川普紅人」商機！傳陸資正默默將資金流入馬斯克旗下企業

中國大陸一些口袋深的投資人正利用一套能夠掩蓋身份的安排，默默地將數億美元資金，投入美國總統川普重要顧問馬斯克所掌控的未上...

傳世銀最大金主美國 要求世銀放棄數十年來不得資助核電禁令

世界銀行的最大金主美國正呼籲，世界銀行放棄數十年來不得資助核電的禁令，以協助西方在核能外交方面與中國大陸及俄羅斯競爭。

大陸擴張海洋影響力 美國維持海上霸權遇挑戰

美國雖然仍是海上軍事霸權，但在商船和造船等其他海洋領域實力顯露劣勢，隨著中國在全球海洋的影響力持續擴張，已對華府保護自身...

法人仍看多美股 但大幅提升陸股、歐股及黃金看好程度

川普政策捉摸不定，全球金融市場跟著起伏震盪。法人預期，全球主要國家經濟仍可望穩健成長，歐美也仍處於降息循環，整體有利於股...

未來一周美股三大觀察變數 2月CPI將公布

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是美國聯準會（Fed）將於18-19日舉行利率會議，可觀察Fed官員對...

不再追求名牌包！ 南韓年輕人改崇尚「1類產品」

隨著經濟不景氣，現代年輕人消費觀念逐漸轉變，開始注重個人風格和獨特性，因此不再一昧追求那些曾代表「時尚」的名牌奢侈包，據韓網指出，近年來，名牌化妝品反倒成為百貨公司的熱門選項，不少精品大牌紛紛進軍韓國化妝品市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。