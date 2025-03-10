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美要求世銀 取消資助核電禁令

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

世界銀行的最大金主美國要求世銀這個全球最大開發基金，放棄數十年來不得資助核電禁令，以協助西方在核外交方面與中國大陸及俄羅斯競爭。

美國聯邦眾議院金融服務委員會主席希爾（French Hill）表示，世銀數月後將對這項爭議性禁令做出關鍵性決定，在此之前，美國新政府將繼續支持這項為核子計畫提供資金的努力。

希爾上月提出一項法案，推動華府遊說世銀取消這項禁令。智庫能源成長中心主任莫斯表示，這項法案「顯示解除核禁令是當務之急，美國也樂見其成」。希爾接受英國金融時報採訪時說，世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）已獲美國支持，將打破此一禁忌。世銀在提供新興市場貸款時，已愈來愈傾向支持核能。

世銀自一九五○年代後已未對核電提供資金，但知情人士說，在對孟加拉能源政策進行審查後，世銀可能在數月內重新同意為這項技術提供融資。

知悉彭安杰想法的人士說，彭安杰正在世銀內部主持一項計畫，以研究如何將小型模組化反應爐（ＳＭＲ）這類可降低核電成本的技術納入考量。

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