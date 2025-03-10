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朱肯米勒經濟學 將成顯學…可能重塑美經濟新秩序

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
華爾街老將朱肯米勒 （路透）
華爾街老將朱肯米勒 （路透）

華爾街老將朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）正透過在華府位居要津的兩位得意門生，包括財政部長貝森特與下任聯準會（Fed）主席的熱門人選華許，獲致對經濟政策的重大影響力，他所主張的「朱肯米勒經濟學」（Druckonomics）也可能重塑美國的經濟新秩序。

英國金融時報（FT）報導，朱肯米勒30多年前延攬貝森特進入索羅斯基金公司。1992年兩人與索羅斯聯手做空英鎊，貝森特後來在朱肯米勒的資助下創立自家避險基金 Key Square Capital公司。華許在辭去Fed理事後，2011年起擔任朱肯米勒的Duquesne公司合夥人。

知情人士說，朱肯米勒定期與貝森特及華許保持聯繫，關係「形同父子」，他會頻繁向貝森特分享他對市場的看法，也常與華許透過簡訊或簡短通話消化新訊息，有時一天通話十幾次，這位71歲億萬富豪對經濟政策看法的影響力，已跨越華爾街。

知情人士透露，貝森特及華許體現了朱肯米勒對市場和經濟政策的解讀方式，也透過呼應「朱肯米勒的說法」來傳達自己的立場。

朱肯米勒長期關注美國預算赤字問題，撻伐美國在社會安全與醫療照護等權益性支出浮濫，支持川普縮減開支，雖然他的一些觀點與川普想推的計畫相衝突，例如川普提議的減稅措施可能導致債務攀升。朱肯米勒也未必總是正確，例如他一再警告美國經濟衰退，但從未成真。

不過，曾在Fed擔任貨幣政策特別顧問的達特茅斯學院教授李文擔心，兩位重要經濟決策官員的世界觀相似，看待事物的角度相同，可能會有鑄下大錯的風險。

川普 經濟衰退 美國

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