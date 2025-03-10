美籲世銀廢核電融資禁令

世界銀行的最大金主美國正呼籲，世界銀行放棄數十年來不得資助核電的禁令，以協助西方在核能外交方面與中國大陸及俄羅斯競爭。

英國金融時報（FT）報導，美國聯邦眾議院金融服務委員會主席希爾（French Hill）表示，世銀將在幾個月後針對這項爭議性禁令，做出關鍵決定，在此之前，美國新政府將繼續支持為核能計畫提供資金。

希爾2月提出一項法案，推動華府遊說世銀取消這項禁令，他當時說，世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）已獲美國支持，將打破此一禁忌，「我們支持這項技術的出口，也支持有更廣泛的融資途徑」。

世銀1950年代後便未對核電計畫提供資金，但知情人士說，世銀評估孟加拉的能源政策後，可能會在幾個月內重新同意為何能提供融資。

知情人士說，彭安杰正在世銀內部主持一項計畫，以研究如何將小型模組化反應爐（SMR）等可降低核電成本的技術納入考量。

世銀的高級官員說，正在敲定一項新能源戰略，探索將核能納入實用且可靠的能源組合，同時投資再生能源和天然氣。