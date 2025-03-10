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新創找稀土 從電子廢料挖寶

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

稀土是未來低碳經濟的關鍵原料之一，但目前稀土多掌控在中國大陸手中。英國新創公司HyProMag押注從電子廢棄物回收稀土，將是取得這種礦物的重要來源，以挑戰北京當局在稀土領域的掌控。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸掌控了全球稀土礦物加工產能的約90%，並持續加強管制稀土與其加工技術的出口，但稀土是製作強力磁鐵的重要原料，可用於風機渦輪、電動車等，西方國家都渴望削弱中國大陸的掌控。

硬碟重量有10~15%是含有稀土的磁鐵，HyProMag的技術能從中萃取出稀土。HyProMag的技術關鍵是裝設在電子廢棄物上層的圓柱形容器，工人在圓柱內滾筒裝入最多一公噸的廢棄物，接著關上兩道氣密門，並在圓柱內注滿純氫。氫原子會進入磁鐵內微小縫隙，讓磁鐵碎裂，並與周圍原料分離。經過4-8小時過程，大多由磁鐵原料構成的粉塵會掉落到容器底部，鋼和鋁等其他材料則多會留在滾輪中。

HyProMag執行董事曼恩表示，這項技術讓該公司能以「十分乾淨的方式」回收磁鐵原料，不需要昂貴人力。伯明罕大學關鍵和磁性礦物教授、HyProMag共同創辦人沃頓說，能夠取得嵌入式磁鐵中的原料，可以在此基礎上競爭。這種原料難以回收，因此最後常進到垃圾掩埋場。

HyProMag和加拿大對手Cyclic材料公司都已成功募集到擴大產能的資金。HyProMag的伯明罕南部新廠預定第2季完工，開始大規模運作後，打算每年生產25~30公噸合金磁鐵。

HyProMag預期，這座工廠和另一座計劃蓋在德國普福爾茨海姆（Pforzheim）的工廠，合併年產能將達到350公噸。該公司還計劃在美國德州沃思堡興建另一座工廠，年產能最多可達1,000公噸。

沃頓表示，該公司的回收努力，能帶來廣大利益，全球經濟體將免於稀土生產「過於集中」在中國；這項技術能取得數量龐大的稀土，並創造國內供給。

廢棄物 稀土

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