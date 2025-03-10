礦商探勘鋰銅支出 不手軟

隨著通膨、利率升高和大宗商品價格下滑使市場陷入停滯，全球礦業巨頭過去兩年削減探勘支出，但尋找銅、鋰等能源轉型關鍵金屬的支出逆勢躍增，去年黃金更是吸引了最多探勘資金。

英國金融時報（FT）報導，據S&P Capital IQ統計，全球總探勘支出在疫情後曾連年上漲，但2024年下滑6%至125億美元，為連續第二年減少。

然而，鋰礦探勘的投資從2020年來每年成長，去年費用比四年前暴增360%至11億美元；銅礦探勘支出同一期間也大增50%，但去年支出仍略低於前年、降至32億美元。

黃金去年吸引了最多探勘資金，總金額達56億美元，占整體逾40%；銅、鋰、鎳緊追在後，合計支出占比從2020年的27%增加至近40%。

電池和基本金屬的需求，預料將在未來十年內大增。分析師已警告，供應短缺風雨欲來。不過鋰現在卻供應過剩，壓低價格。

標普全球大宗商品金屬和礦業研究主管墨菲表示，去年探勘支出的惡化程度，遠超過十多年前的大宗商品熱潮期間。通膨、緊縮貨幣政策和疲軟的大宗商品市場，導致了業界大咖轉趨審慎；情況欠佳時，探勘費用是最先遭砍的項目之一。

去年大部分的探勘支出，都花在於現有礦場尋找新的礦點，而不是在未開發過土地上尋找新資源的綠地探勘。

淡水河谷基本金屬（Vale Base Metals）探勘主管塔爾波特表示，綠地探勘是個挑戰，因為「投資人未必想到30年後」，「礦業看得是每季數字和產量」。但這種心態「有些時候必須改變，現有礦場能探勘到的就只有這麼多」。

分析師表示，地下金屬含量隨時間降低、加上通膨推高成本，採礦日益昂貴。這些挑戰使收購礦場比探勘礦脈更具吸引力。標普全球的墨菲表示，「許多誘因讓企業為了成長選擇併購一途」，但收購通常會導致合併後的探勘預算變少，因為新公司必須篩選出優先要務，許多東西會被砍掉。

據標普全球數據，澳洲礦業巨頭力拓（Rin Tinto）、美國黃金生產商紐蒙特（Newmont）和加拿大的巴里克黃金公司（Barrick Gold），持續是每年投資探勘最多的公司。