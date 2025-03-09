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法人仍看多美股 但大幅提升陸股、歐股及黃金看好程度

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
川普政策捉摸不定，全球金融市場跟著起伏震盪。 法新社
川普政策捉摸不定，全球金融市場跟著起伏震盪。 法新社

川普政策捉摸不定，全球金融市場跟著起伏震盪。法人預期，全球主要國家經濟仍可望穩健成長，歐美也仍處於降息循環，整體有利於股市等風險資產。不過，全球政經局勢一夕數變，投資人在追求長期趨勢財時，最好也透過多元布局各類資產，以因應不確定的環境。

川普關稅戰沒完沒了，投資人擔心衝擊到美國通貨膨脹及美國經濟，進而影響美國聯準會（Fed）貨幣政策，加上最近公布的美國經濟數據不如預期，美股波動擴大，之前領漲的科技股更是震盪劇烈。

不少大型資產管理公司仍看好美股長期前景，但普遍認為風險已上揚，預期領先其他股市的差距將縮小。例如，貝萊德、富達、瑞銀及瑞士百達對於中國大陸及歐洲股市前景都已變得更樂觀，將投資評等上調到中立甚至是加碼。

陸股低迷多年，去年9月官方突然宣布一連串利多措施，激勵股市從谷底翻揚。今年元月底DeepSeek同樣是橫空出世，加上最近的兩會題材，都推升陸港股急漲。

歐股今年漲幅表現優於美股，受惠於基期低、俄烏戰爭有望和緩、比美國早降息等利多。歐洲雖然仍面臨政經不確定因素，但歐洲股債投資價值都更有吸引力。

另外，川普掀起的貿易戰將持續更久，推升金價持續創歷史新高。雖然金價在高檔震盪，但市場專家看多後市，目標價上看每英兩3,500美元，建議投資組合中納入相關資產，以分散波動風險。

美國經濟 美股 陸股 黃金

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