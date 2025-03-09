未來一周美股三大觀察變數 2月CPI將公布

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是美國聯準會（Fed）將於18-19日舉行利率會議，可觀察Fed官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括3月密西根大學消費者信心指數初值、2月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、1月JOLTs職位空缺等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的美國企業包含甲骨文、Adobe、皇冠城堡、Kohl's、Dollar General等。

川普關稅政策持續干擾市場。不過，富蘭克林投顧表示，川普以關稅為槓桿進行談判，但不一定會實施，加上美股企業獲利穩健，美股長線可期。根據Factset到2月28日的數據，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長12.1%。其中，科技股將成長21.5%。

瑞士百達資產管理指出，儘管美國經濟放緩可能會使Fed傾向降息，但通膨問題同樣令人擔憂。川普的進口關稅可能進一步加劇通膨上行壓力，消費者已經感受到壓力，並似乎會縮減支出，影響經濟成長動能。