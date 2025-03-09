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不再追求名牌包！ 南韓年輕人改崇尚「1類產品」

聯合新聞網／ 綜合報導
時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton）宣布將於2025 年秋季上市全新La Beauté Louis Vuitton彩妝系列。示意圖／ingimage
時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton）宣布將於2025 年秋季上市全新La Beauté Louis Vuitton彩妝系列。示意圖／ingimage

隨著經濟不景氣，現代年輕人消費觀念逐漸轉變，開始注重個人風格和獨特性，因此不再一昧追求那些曾代表「時尚」的名牌奢侈包。據韓網指出，近年來名牌化妝品反倒成為百貨公司的熱門選項，不少精品大牌紛紛進軍南韓化妝品市場。

根據韓媒「파이낸셜뉴스 （Financial News）金融新聞」報導，南韓樂天、新世界及現代百貨3家百貨公司，其中的PRADAHermèsGIVENCHY等名牌，化妝品專櫃銷售額在去（2024）年增加了16%-24%，這個數字遠遠超過三大百貨公司去年名牌銷售額增加的5～11%。

隨著經濟衰退長期化，越來越多的南韓消費者轉而購買相對價格較低的口紅、眼影等奢侈化妝品，而非數百萬至數千萬韓元的高價奢侈包或服飾。在這種「小奢侈」趨勢的推動下，奢侈化妝品的銷售額增長率比時尚類高出最多四倍，即使在經濟不景氣中也保持著「高人氣」。

樂天百貨美妝團隊採購員閔多海（민다해）分析：「以奢侈美妝品牌為中心的『小奢侈』趨勢持續存在。」現代百貨相關人士也表示：「奢侈品牌的美容產品線正在推動百貨公司整體化妝品銷售增長率，我們認為，在經濟不景氣時購買奢侈化妝品而非奢侈包的『口紅效應』，也與這些品牌的銷售增長有關」。

不僅是百貨公司，Coupang（酷澎）等電商平台也在擴大被稱為「奢華美妝」的奢侈化妝品業務。Coupang自去年10月起運營奢華美妝服務「R.LUX」，並不斷增加入駐品牌，最高價的產品是一款售價高達130萬韓元（約台幣3萬元）的抗皺霜。

隨著這種消費趨勢的變化，奢侈品牌也在擴大化妝品產品線。Louis Vuitton宣布，將於今年秋季推出創立以來的首個化妝品產品線「La Beaute Louis Vuitton」。路易威登進軍化妝品領域，是因為在奢侈品行業中，全球經濟衰退對時尚領域造成了打擊，唯獨化妝品銷售仍保持著增長的好勢頭。

事實上，LVDiorFENDI等所屬的奢侈品集團LVMH，去年的銷售額中，時裝和皮革製品下降了3%，但香水和化妝品卻增長了2%：PRADA也在2023年推出化妝品產品線，並進軍南韓、不斷擴大門市。

奢侈品行業相關人士分析，「奢侈品的核心客戶群在經濟衰退中並未受到太大影響，但仍無法避免銷售額下滑，進軍化妝品這項新的業務，似乎是為了在不受經濟趨勢影響的情況下，確保能有穩定的收入」。

Dior FENDI Hermès LV PRADA 化妝品 南韓 名牌包 酷澎

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