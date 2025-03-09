躲掉關稅躲不了官司！台積電遭美員工告歧視：開會講中文、罵美國人懶

台積電擴大在美國的投資成為媒體連日關注焦點，然而，這股聲勢掩蓋了台積電美國廠被指控歧視美籍員工，並陷入「反美歧視」集體訴訟案，該案預計將於4月8日開庭審理。

南華早報報導，台積電可能躲過川普關稅，但是沒能躲過來自美國廠員工的訴訟。相關訴訟最初由台積電北美子公司招聘經理郝溫頓（Deborah Howington）去年8月在加州北區聯邦地區法院提起，指控包括對「非東亞」員工的歧視、性騷擾等不當行為，原告人數也從最初的13人增加到將近30人。

這些近30名提告者中，16人住在亞利桑那州，族裔背景包括白人、拉丁美洲裔、非裔美國人，韓國和伊朗在內的亞裔。

起訴書控訴，台積電經常讓非東亞裔員工處於惡劣的工作環境中，稱管理層經常在公開場合侮辱非東亞裔員工，並且只因為員工是美國人就貼上「懶惰」和「愚蠢」的標籤；此外，台積電在招聘過程中優先聘用東亞人、台灣人和中國人。

除此之外，去年11月就有報導指出，原告在訴訟內容提到「台積電偏愛會說和寫中文的員工」，並指控會議和商業材料通常僅用中文交流，阻礙英語使用者工作，並迫使他們用翻譯解讀教學文本。

當時台積電就回應，不評論正在進行的訴訟案件，強調企業堅信多元化員工的價值且尊重差異，不以性別、宗教、種族、國籍或政治立場等做為員工招募和晉升的考量。

另外，原告2月曾要求修改原先訴狀，要求加入多半是匿名的不當行為指控，包含賣淫、濫用毒品、性活動與化學品處理不當等。台積電對此描述是「傳聞、謠言和醜聞」，並要求法院將相關新指控封存。

本周，台積電針對這起官司向華盛頓郵報聲明表示，公司對其在亞利桑那州的團隊感到自豪，並致力於提供一個安全、友善和包容的工作環境。

南華早報指出，截至去年，台積電在美國約有2200名員工，其中5成來自台灣。不過在最新聲明中，台積電證實目前美國廠員工數接近3000人，「其中絕大多數為在美國聘用的員工」。