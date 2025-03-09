美要雪佛龍停止在委業務後 馬杜洛稱移民航班受阻

在川普政府撤銷美國石油巨擘雪佛龍在委內瑞拉的經營許可後，委國總統馬杜洛今天表示，從美國接回委內瑞拉移民的固定航班受到「這種無法解釋的巨大騷亂」影響。

路透社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）稍早在演說中表示，若能由他做決定，雪佛龍（Chevron）將持續在委內瑞拉營運；他指的是美國總統川普上週以選舉改革和接收遣返移民方面進展不大為由，決定撤銷雪佛龍在委國的經營許可證。

然而，馬杜洛在談到載運移民的航班時，並未直接提及雪佛龍。他說，兩國之間的通訊遭到破壞，航班受到影響。

馬杜洛和他的政府一直抵制美國和其他國家祭出的制裁，稱這些是非法舉措，相當於一場目的為削弱委內瑞拉的「經濟戰爭」。

儘管遭遇多國制裁，馬杜洛和他的盟友仍為這個國家的韌性喝采，儘管他們過去曾將部分經濟困難與短缺歸咎於這些制裁。