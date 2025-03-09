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聯準會：美經濟好 不急降息
美國聯準會（Fed）主席鮑爾七日表示，儘管美國經濟的「不確定性」升高，但仍然「處於良好情況」；Fed並不急於降息，並「已做好布局，以等待情勢更加明朗」。
鮑爾淡化川普政府政策翻來覆去，就業數字令人失望，以及一周來金融市場動盪的影響。他說「我們在展望經濟時，聚焦於將信號從各種雜音中分離出來」。
鮑爾表示，如果經濟仍然堅實，且通膨並未持續向二％目標下降，Fed可能維持利率不變；如果勞動市場意味弱化，或通膨下降，則Fed將恢復降息。
鮑爾提到白宮多項政策，包括貿易、移民、租稅及政府支出；他表示，「這些政策改變的淨效應」，攸關Fed的利率展望；「儘管最近這些領域出現一些演變，尤其是貿易政策，這些改變的不確定性，以及可能的效應仍然甚高」。
鮑爾指出，勞動市場看起來相當堅實；他承認最近的數據顯示消費支出有些降溫，且多項調查顯示川普的政策改變引發不確定性，可能會影響未來的消費支出及企業投資計畫。被問到Fed將如何因應關稅措施時，鮑爾說「真正重要的是較長期的通膨預期如何變化，以及通膨效應將持續多久」。
鮑爾還說，關稅擴大已使消費者及企業預期未來幾個月物價將會上漲，但較長期的通膨預期指標仍然穩定，且與Fed的目標相一致。Fed官員密切關注消費者與企業對未來的通膨預期，因為他們相信通膨預期會自我實現。
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