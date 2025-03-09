美對中國製傳統晶片進行貿易調查 11日召開公聽會

美國貿易代表署（USTR）11日將對中國製造的所謂「傳統」（legacy）半導體舉行公聽會，以決定是否加徵關稅。這類較舊代晶片廣泛用於日常用品，從汽車、洗衣機和通訊設備。

路透社報導，美國這項貿易調查是在前總統拜登（Joe Biden）任內於去年12月展開，目的為了保護美國和其他半導體製造商免於受中國在國家主導下大力擴展晶片供應的傷害。

美國已於今年1月1日起對從中國進口的半導體徵收50%關稅。

傳統晶片採用有10多年歷史的製程，通常比人工智慧（AI）裝置使用的晶片或複雜的微處理器簡單得多。

美國商務部去年12月指出，在所有使用到晶片的美國產品當中，2/3含有中國製傳統晶片；且半數美國企業不知道他們所用的晶片來源，當中包括國防產業公司。

美國創新基金會（The Foundation for AmericanInnovation）打算在這場公聽會上指稱，中國正在利用美國的自由市場制度和自由貿易導向政策「來壟斷市場、削弱美國企業及取得對關鍵供應鏈的影響力」。

美國創新基金會還將警告，若未能採取行動來因應中國對碳化矽晶圓的補貼與市場扭曲，將會面臨後果。