美股超賣反彈 短線喊衝…輝達GTC大會成關鍵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
只要再有一點利多，美股短線還有上漲空間。 （路透）
只要再有一點利多，美股短線還有上漲空間。 （路透）

美國股市上周五（7日）不改一周下來的震盪格局，投資人在經濟、關稅、地緣政治等不利消息下，最終發動「超賣反彈」。分析師認為，只要再有一點利多支持，美股短線應該還有上漲空間。

道瓊工業指數上周五上漲222點，和標普500指數各漲0.5%，那斯達克上漲0.7%。但標普500指數周線仍下跌3.1%，為9月6日以來最大單周跌幅。費城半導體指數上周五勁揚3.2%，台積電（2330）ADR漲0.7%，一周來分別跌2.9%和1.9%。

美股上周五開盤下跌，2月非農就業報告顯示新增就業15.1萬，略低於預期。失業率小幅升至4.1%，原本預期會保持不變。聯準會（Fed）主席鮑爾發表講話，認為美國經濟仍「處於良好狀態」後，標普500指數自5,733點左右的200日均線發動超賣反彈。

一周震盪下來，標普500指數已經回吐今年全部漲幅；那斯達克綜合指數跌幅擴大至 5.7%，而道瓊指數漲幅也只剩下0.6%。

美國總統川普對墨西哥、加拿大和中國大陸實施關稅，加劇市場波動。儘管川普又暫緩部分關稅，但投資人仍不敢大意。

不過，從技術面來看，只要有一絲利多鼓舞，短線仍可出現反彈，尤其是跌深的「科技七雄」股。

科技七雄目前全都跌到接近或低於200日均線，尤其輝達（NVIDIA）今年初觸頂來已回落多達26%，市值蒸發約1兆美元。巴隆周刊認為，輝達短線有較大反彈空間，潛在漲幅可達20%。輝達GTC大會將於17日登場，執行長黃仁勳若再次展現一呼百諾的號召力，反攻可能提前到來。

投資人首先將迎接周三公布的2月通膨數據，據FactSet調查，經濟學家預測消費者物價指數（CPI） 年增率將降至2.9%。不過，企業若開始將成本上升轉嫁消費者，川普關稅帶來的通膨壓力開始反映，市場恐面臨進一步壓力。

標普 消費者物價指數 關稅

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