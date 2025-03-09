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陸反制加拿大 回敬關稅

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
從加拿大政府自去年10月對所有大陸製造電動車徵收100%關稅、對進口自大陸的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅以來，大陸方面多次提出抗議。 （路透）
從加拿大政府自去年10月對所有大陸製造電動車徵收100%關稅、對進口自大陸的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅以來，大陸方面多次提出抗議。 （路透）

中國大陸國務院關稅稅則委員會8日發布公告，以加拿大去年對大陸製電動車以及鋼鋁課徵高關稅「構成對中方的歧視性措施」為由，採取反制措施，將從3月20日起對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；對原產於加拿大的水產品、豬肉加徵25%關稅。

加拿大政府去年10月1日起對所有大陸製造電動車徵收100%關稅，去年10月22日起對進口自大陸的鋼鐵和鋁產品課徵25%關稅，引發大陸方面多次提出抗議。

根據中國汽車流通協會發布的數據，大陸2024年新能源汽車累計出口201萬輛，前十名分別是比利時、巴西、英國、泰國、菲律賓、墨西哥、印度、阿拉伯聯合大公國、澳洲、以色列，上述合計出口的新能源車數量為114萬台。加拿大並不是大陸出口電動車的主要國家，且2024年大陸出口美加地區的純電動車數量明顯放緩。

數據顯示，大陸對加拿大的電動車出口，從去年8月的8,972輛直線下滑到12月的100輛，下降幅度99%。鋼、鋁企業都受到不同程度的衝擊。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室表示，加方單邊加徵關稅的做法罔顧客觀事實和世界貿易組織規則，是典型的貿易保護主義做法，構成對中方的歧視性措施，嚴重侵害中方的合法權益，破壞中加經貿關係。中方敦促加方理性看待雙邊經貿合作，尊重客觀事實，遵守世界貿易組織規則，立即糾正錯誤做法。

實際上，大陸商務部依據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，去年9月26日正式就加拿大對中方相關限制性措施發起反歧視調查。

大陸官媒《央視》旗下評論欄目「玉淵譚天」強調，大陸的反歧視規定適用於對華歧視的所有國家和地區，「如果有哪些國家試圖和美國進行所謂的利益交換，妄圖通過對華加徵關稅的方式來討好美國，來換取美國免除對自己國家的加徵關稅，那中方同樣也會動用這一反歧視工具進行堅決回擊。」

玉淵譚天指出，這是全球首次有國家採取反歧視措施，因此具有「歷史意義」。他表示，世界貿易組織前身關稅暨貿易總協定（GATT），美西方國家率先制定和實施貿易規則，「反傾銷」和「反補貼」等措施都是美西方國家率先使用。現在「反歧視」這一調查工具由中國率先使用，在世界貿易格局趨於混亂局面下，讓中國維護自身利益的工具箱中多了一個工具。

加拿大 美國 電動

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