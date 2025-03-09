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美國那斯達克擬周一至周五 24小時交易

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股。路透
美股。路透

美國那斯達克公司（Nasdaq Inc.）將向監管當局申請讓旗下最大證券交易所延長交易時間，改為周一至周五全天24小時交易，是美國大型交易所目前為止野心最大的計畫。

那斯達克總裁柯恩7日在部落格發文宣布這項計畫。他說：「我們很高興分享這個消息，那斯達克已開始接洽監管官員、市場參與者和其他主要利害關係人，目標是讓那斯達克股市（Nasdaq Stock Market）一周交易五天，每天24小時。」

柯恩說，這項計畫預計2026下半年推出，尚待監管機關核准和證券交易基礎設施業者配合。那斯達克必須先取得美國證管會（SEC）批准。

延長交易時間對金融服務業是一大挑戰，涉及與風險管理、交易監控、確保流動性充足等棘手事宜。目前觀念是交易所每天至少需要休息一小時，作交易結算或平台系統維護，可能對全天候交易構成障礙。

自1985年迄今，美國市場正規交易時段一直訂在美東時間早上9點半到下午4點，周一至周五。但多年來，各大交易所已提供盤前和盤後交易。盤前時段從美東時間凌晨4點到正規交易開盤鈴響，盤後時段從正規交易收盤鈴響到晚間8點。

美國 那斯達克

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