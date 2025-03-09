鮑爾：Fed不急於降息 強調美經濟仍良好

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日表示，儘管美國經濟的不確定性升高，但仍然處於良好情況，Fed並不急於降息，且「已做好布局，以等待情勢更明朗」。

鮑爾在芝加哥大學布斯商學院發表演講，淡化川普政府政策翻來覆去、就業數字令人失望、以及一周來金融市場動盪的影響。他表示，「我們在展望經濟時，聚焦於將訊號從各種雜音中分離出來」。

鮑爾表示，如果經濟仍然堅實，且通膨並未持續向2%目標下降，Fed可能維持利率不變；如果勞動市場弱化，或通膨下降，則Fed將恢復降息。

鮑爾提到白宮多項政策，包括貿易、移民、租稅及政府支出。他表示，這些政策改變的淨效應攸關Fed的利率展望，「儘管最近這些領域出現一些變化，尤其是貿易政策，這些改變的不確定性，以及可能的效應仍然甚高」。

被問到Fed將如何因應關稅措施時，鮑爾表示「真正重要的是較長期的通膨預期如何變化，以及通膨效應將持續多久」。

他表示，關稅擴大已使消費者及企業預期未來幾個月物價將上漲，但較長期的通膨預期指標仍穩定，且與Fed的目標一致。