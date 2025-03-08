富達國際：ECB如預期降息1碼 歐洲受惠於復甦題材

歐洲央行（ECB）上周宣布下調三大基準利率1碼（即0.25個百分點），存款機制利率從2.75%下調至2.5%，主要再融資利率將從2.9%下調至2.65%，邊際放款利率則從3.15%下調至2.9%。

富達國際全球宏觀及策略資產配置主管亞墨德（Salman Ahmed）分析，ECB如預期下調利率1碼。不過，ECB會後聲明出現明顯轉變，認為「目前政策利率已不那麼具限制性」，暗示下個月可能暫停降息。

亞墨德指出，ECB財政刺激有利經濟，但仍具下滑風險。國防支出增加，主要用於進口，乘數效果較低，恐限制財政刺激效果。此外，公債殖利率上揚，不利經濟增長，歐元升值也將降低通貨膨脹。再者，在2026年之前，不太可能積極推動財政刺激措施。

富達多元資產投資團隊表示，由於美國未來政策尚未底定，地緣風險猶存，預料市場仍將持續呈現震盪。投資策略上，建議以歐洲配置較高的全球優質股息策略為主，搭配歐洲企業債比重較高的全球優質債券，以對抗市場波動，並受惠於歐洲復甦題材。