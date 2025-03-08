有望出手護盤？美財長曝「沒有川普賣權」 投資人恐失望

美國財政部長貝森特7日表示，期待川普動用政策為股市護盤的投資人，可能要失望了，因為不會有所謂的「川普賣權」（Trump put）。

CNBC報導，去年11月川普當選以來，美股一度上揚，但至今已回吐全數漲幅。道瓊工業指數自川普元月就職典禮以來，已下跌約2%，股市也隨著每日頭條震盪起伏。市場近來出現「川普賣權」的說法，也就是川普總統可能出手介入，支持股市。

美國財長貝森特在接受CNBC節目「Squawk Box Europe」訪問時，駁斥這個想法。他說，「不會有賣權」，「川普看好股市上行的角度在於：只要我們的政策好，股市自然會走高」。

賣權（put）和買權（call）是選擇權用語。在政策語境下，「賣權」意指川普可能在某個時間點出手護盤，防止股市進一步下挫。

川普首任時密切關注股市，用它來衡量經濟表現。但貝森特說，政府如今更關注公債殖利率，將其作為判斷通膨壓力是否緩解，以及市場是否符合政策方向的衡量標準。10年期美債殖利率近期重挫，從1月中的高點下跌超過0.5個百分點。

貝森特也指出，美國經濟確實有些疲弱的跡象。但他表示，「隨著我們從公共支出轉向民間支出，經濟自然會修正」。