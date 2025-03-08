經濟數據將變糟？專家預估美國公債漲勢恐翻轉 陷「區間震盪」模式

美國公債7日賣壓出籠，各天期公債價格全面下跌，基準的10年期美債殖利率周線收高，中斷連五周下滑走勢。儘管2月非農就業報告比預期弱一度觸動殖利率滑落，但在聯準會（Fed）主席鮑爾表明將靜候經濟展望明朗化、不急著調整利率後，漲幅悉數回吐。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率7日（周五）攀升4個基點至4%，是2月27日來最高水準，但一周來升幅不到1個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的美國10年期公債殖利率同步攀升3.6個基點至4.317%，全周累計升高8.8個基點，中斷連五周下滑走勢。

30年美債殖利率上揚3.9個基點至4.616%，周線升幅達10.2個基點。

10年和30年期殖利率都收在2月24日來最高水準。

殖利率隨就業數據和鮑爾發言起伏

周五發布的就業報告顯示，2月美國非農就業新增15.1萬人，雖然並不差，而且優於1月下修後的12.5萬人，但增數遠低於道瓊社訪調經濟學家預測的17萬人。失業率從1月的4%升至4.1%。

GDS財富管理公司投資長史密斯說：「周五的就業報告或許會改變Fed今年降息的盤算，下一回降息可能最快6月發生。」

報告出爐後，利率期貨交易員對今年稍後Fed可望降息三次、每次降1碼（0.25個百分點）的預期不變。

不過，尾盤美債殖利率強勁彈升，因為鮑爾隨後在芝加哥大學布斯商學院舉辦的貨幣政策座談會上表示，此刻美國「經濟尚佳」，Fed打算維持利率穩定，待經濟走向更清晰後再作定奪。Fed官員訂於3月18日至19日舉行下次決策會議，市場普遍預期Fed將按兵不動。

克魯曼評2月就業和經濟展望

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則認為，2月就業報告數字「尚可」，雖比共識預測稍弱，但「仍在平常統計雜訊範圍之內」，呈現的是前任總統拜登主政下的經濟景象。這是因為這套數據反映的是2月前半月的情況，當時美國總統川普上台才幾星期，所以關稅、大砍聯邦公務員等政策行動造成的衝擊，從2月數據還看不出來。

但克魯曼指出，多的是理由相信，未來數月，美國經濟數據會開始顯得愈來愈糟，一來關稅威脅已動搖消費者信心，二來政府效率部（DOGE）大舉裁員並取消合約，也可能給經濟帶來重大衝擊。更何況川普的政策搖擺不定，必定影響企業投資意願。只是目前的數據還看不到那些負面影響。

市場續盯關稅、減支 後市多空難料

交易員持續緊盯川普最新關稅行動--進口自加拿大和墨西哥的貨品，只要按照「美墨加協定」（USMCA）規定，即可暫時豁免於25%的關稅，直到4月2日為止。

Harris金融集團常務董事考克斯說，此刻投資人試圖評估關稅衝擊，但實在難以評估，因為「球門柱時時刻刻都在搬移、消失甚至變形」。

加徵關稅和大砍聯邦雇員，讓美國經濟面臨下行風險。與此同時，美國通膨率仍高於Fed的2%目標，令人愈來愈擔心「停滯性通膨」來襲。那將導致Fed陷入利率「升不得也降不得」的兩難處境。

在前景混沌不明之際，嘉信理財首席固定收益策略師瓊斯形容，美國公債殖利率目前陷入「區間震盪」格局。

富國銀行利率策略師馬諾雷托說：「公債市場聚焦於失業率升高和就業不足率。儘管這份報告或許減輕最糟情境發生的疑慮，仍顯示勞動市場減弱，而未來數月政府聘僱數據勢必進一步減弱。」

Winshore Capital常務董事Gang Hu認為，美國經濟明顯減弱，Fed最快可能5月降息，「殖利率還有往下走的空間」。

美國10年期公債殖利率已從川普就職前的4.58%降至目前的4.3%上下。

凱投宏觀首席市場經濟學家希根斯則認為，美國公債今年來價格上漲走勢可能逆轉，10年期殖利率可能彈升到4.75%。