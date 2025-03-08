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美股發動「超賣反彈」 分析師揭只欠1因素：短線還可能上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
企業若已開始將成本上升轉嫁給消費者，川普關稅帶來的通膨壓力開始反映於數據，市場恐面臨進一步壓力。圖／路透
企業若已開始將成本上升轉嫁給消費者，川普關稅帶來的通膨壓力開始反映於數據，市場恐面臨進一步壓力。圖／路透

美國股市周五不改一周下來的震盪格局，投資人受裹挾於經濟、關稅、地緣政治等不利消息，但最終發動「超賣反彈」。分析師認為，只要再有一點利多支持，美股短線應該還有上漲空間。

道瓊工業指數周五上漲222點，和標普500指數各漲0.5%，那斯達克綜合指數上漲0.7%。但標普500指數周線仍下跌3.1%，創下9月6日以來最大單周跌幅。費城半導體指數周五勁揚3.2%，台積電ADR上漲0.7%，一周下來仍分別下跌2.9%和1.9%。

美股周五開盤下跌，2月非農就業報告顯示新增就業15.1萬，略低於預期。失業率小幅升至4.1%，原本預期會保持不變。聯準會（Fed）主席鮑爾發表講話，認為美國經濟仍「處於良好狀態」後，標普500指數自5,733點左右的200日均線發動超賣反彈。

本周震盪下來，標普500指數已經回吐今年全部漲幅，今年來轉而下跌1.9%；那斯達克綜合指數跌幅擴大至5.7%，而道瓊指數漲幅也只剩下0.6%。

美國總統川普對墨西哥、加拿大和中國大陸實施關稅，加劇市場波動。儘管川普又暫緩部分關稅，但投資人仍不敢大意，因為意識到川普政策可能隨時轉向。

不過，從技術面來看，只要有一絲利多鼓舞，短線仍可出現反彈，尤其是跌深的「科技七雄」股。

科技七雄目前全都跌到接近或低於200日均線，尤其輝達（NVIDIA）今年初觸頂以來已回落多達26%，市值蒸發約1兆美元。巴隆周刊認為，輝達短線有較大反彈空間，潛在漲幅可達20%。輝達GTC大會將於17日登場，執行長黃仁勳若能再次展現一呼百諾的號召力，反攻之日可能提前到來。

不過，投資人首先將迎接周三公布的2月通膨數據，據 FactSet 調查，經濟學家預測消費者物價指數（CPI） 年增率將降至 2.9%，低於上個月的3.0%。不計食品與能源價格的核心CPI預料由3.3%降至3.2%。

不過，企業若已開始將成本上升轉嫁給消費者，川普關稅帶來的通膨壓力開始反映於數據，市場恐面臨進一步壓力。

先鋒集團資深國際經濟學家康凱文（音譯）說：「CPI和PPI數據將是檢視通膨壓力的關鍵，這比企業的口頭說法更能全面反映實際消費支出，並提供更具代表性的通膨趨勢。」

CPI 台積電 川普 標普 美股 通膨

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