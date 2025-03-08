阿里雲攜手多家合作企業 將提供日企生成式AI基礎模型方案

日媒報導，中國科技巨擘阿里巴巴集團旗下的阿里雲宣布，將面向日本企業推廣利用生成式人工智慧（AI）基礎模型的商業提案，與日本的諮詢公司和系統開發公司展開合作。

日經中文網日前報導，阿里雲5日作了上述宣布。在當天舉行的記者會上，阿里雲日本服務公司（Alibaba Cloud Japan Service）區域總經理（Country Manager）與謝野正宇說，「我們將在3年內（把使用本公司模型的項目）增加到1000個以上」。

報導表示，阿里雲擁有「通義千問（Qwen）」以及專門生成圖像和影像的「通義萬相（Wan）」等基礎模型。去年9月公開的Qwen2.5還擅長編程、數學以及生成長文本等，而且日語處理的精度很高。

目前為止，通義千問在日本的應用案例僅限於部分新興企業進行微調（Fine-tuning，追加學習）。與謝野正宇表示，「以前沒有系統地挖掘日本企業的需求並進行開發」。

阿里雲日本服務公司將與諮詢及系統開發等合作企業攜手，根據日本企業的需求，進行模型的調整和訂製，以及使用AI的APP等方面的共同開發。目前已開始與多家合作企業展開談判，今年內將開始正式提出方案。

與謝野正宇指出，「將優先向資訊科技（IT）、製造企業、零售行業等提出方案。計劃將在中國的成功案例引入日本」。

儘管這些AI基礎模型是中國企業所開發，但與謝野正宇強調模型的安全性，稱「在日本，將以私有雲（Private Cloud）的形式提供，數據不會離開日本的數據中心。安全性也可以得到保障」。