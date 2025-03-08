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鮑爾：美國經濟情況良好 Fed不急於降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日表示，儘管美國經濟的「不確定性」升高，但仍然「處於良好情況」。美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日表示，儘管美國經濟的「不確定性」升高，但仍然「處於良好情況」。美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日表示，儘管美國經濟的「不確定性」升高，但仍然「處於良好情況」；Fed並不「急於」降息，且「已做好布局，以等待情勢更加明朗」。

鮑爾淡化川普政府政策翻來覆去，就業數字令人失望，以及一周來金融市場動盪的影響。他表示，「我們在展望經濟時，聚焦於將信號從各種雜音中分離出來」。

被問到Fed將如何因應關稅措施時，鮑爾表示「真正重要的是較長期的通膨預期如何變化，以及通膨效應將持續多久」。

美股本周下跌近4%，是去年9月初以來表現最差的一周，主因多項經濟數據不佳，使投資人擔憂川普的關稅政策將使經濟成長減緩。企業主管警告，貿易政策亂轉，包括本周對加拿大及墨西哥的關稅措施走走停停，使企業難以經營，且可能窒息美國的新投資。2月就業雖仍溫降，但失業率上升，薪資升幅縮小，且勞動參與率下降，就業不足率大幅上升，都透露出勞動市場降溫信號。

聯博投資集團美國成長基金主管泰爾尼表示，「過去一個月投資人信心被猛澆冷水。鮑爾表示一切都好，但消費者信心卻並不如此認為，而且這也與我們聽到的企業信心相悖」。

一些經濟學者警告，川普削減聯邦支出，並藉由「政府效率部（DOGE）」裁減聯邦政府人事，也可能拖累經濟。

美國 鮑爾

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