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川普會加密貨幣領導人 聚焦比特幣戰略儲備計畫

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普與比特幣的合成圖像。歐新社
美國總統川普與比特幣的合成圖像。歐新社

美國總統川普今天在白宮積極拉攏加密貨幣業的菁英，舉辦了一場前所未見的高峰會，聚焦於他打造政府擁有的數位資產儲備計畫。

路透社報導，根據川普的社群媒體貼文，川普歡迎了眾多業界參與者，包括川普自家加密貨幣事業World Liberty Financial創辦人之一魏科夫（ZachWitkoff）。

除了高階政府官員與國會議員外，白宮國宴廳（State Dining Room）的座上賓還包括微策略（MicroStrategy）執行長塞勒（Michael Saylor）、加密貨幣交易所Coinbase共同創辦人兼執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）、投資人泰勒與卡麥隆．溫克勒佛斯（Tyler and Cameron Winklevoss）兄弟檔與企業家貝里（David Bailey）。

這場活動的主要焦點是川普建立包含比特幣（bitcoin）的戰略儲備計畫，他昨天在行政命令中正式確定這項計畫，並表示還將建立其他數位資產的儲備。

這項命令指示財政部長與商務部長研擬「預算中性策略」，以獲取額外的比特幣，且不得對納稅人產生「額外成本」。

川普在峰會上說：「我們不希望納稅人承擔任何費用。」

白宮加密貨幣「沙皇」塞克斯（David Sacks）在社群媒體平台X上發文表示，這個儲備將以聯邦政府擁有的比特幣作為資本，這些比特幣是在刑事或民事資產沒收程序中被充公。

塞克斯在白宮對媒體說，建立比特幣儲備的行動很早之前就該完成了。他說，納稅人的資金不會被用在獲取數位資產上，且現有的保護措施可以保障消費者免受加密貨幣投資影響。

這些計畫令市場一些投資人感到失望，他們原本希望會有購買新代幣的穩健計畫。這些消息對比特幣價格造成壓力，導致比特幣下挫3.4%，跌至8萬6394美元。

加密貨幣 川普 比特幣

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