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川普怨「全球主義者」拖累美國股市

聯合報／ 編譯簡國帆、廖振堯／綜合報導
川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

對自己的新關稅政策及各界憂慮經濟成長拖累美股重挫，美國總統川普六日認為應歸咎「全球主義者」。

ＣＮＢＣ報導，川普六日在白宮被問同不同意市場正擔憂關稅新政時答道，「很多都是（奉行）全球主義國家和企業，他們的表現不會太好，因為我們正拿回多年前被奪走的東西」。但他並未說明何謂被奪走的東西。

川普補充說，「美國這個國家一直都遭受不公平對待。我們保護所有人，為這些國家包辦所有事，而其中許多國家本質上都有全球主義色彩」。

川普接著在另一場記者會將美股下跌怪罪於全球主義者，「我認為是全球主義者見到我國將變得有多麼富裕，就見不得我們好」。他在該記者會都用全球主義者一詞描述民眾、企業和國家。

另外，鑑於川普第二任以來的關稅政策反覆無常，許多美國企業直言將威脅投資及經濟成長。

美國人體工學椅公司The Edge Desk創始人兼執行長羅森堡說，該公司正準備推出新款式，最貴的將逾一千美元，但尚無法確定售價，原因是川普四日對中國大陸輸美商品關稅加徵至百分之廿，而羅森堡不確定關稅實際上是多少，這種混亂使今年的銷售計畫變得很困難，只能不情願地減少進貨量。

芝加哥石材供應商GI Stone總裁丹達穆迪則說美國建商必須重新考慮計畫，大廈和飯店等商業項目的開發商通常會提前兩年編列預算，因此他們編列時並未考量到新關稅。美國Foley & Lardner律師事務所律師胡西西安也說，多家企業已表明暫不會做任何投資，直到情況穩定，「至少川普第一任時還知道基本規則是什麼」。

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