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美股本周下跌 貿易逆差再創高

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導

對貿易政策朝令夕改疲於應付，加上關稅政策帶來不確定性，美股六日暴跌，那斯達克綜合指數陷入修正區，道瓊工業指數收黑下跌四二○點，美股重要指數全都下跌。另據美國商務部六日公布的最新數據，美國貿易逆差再創新高。

美媒ＣＮＢＣ報導說，美國總統六日宣布暫緩對加拿大及墨西哥商品加稅，未能平息投資人的恐慌。

那指本周以來跌幅逾百分之四；道指及史坦普五百指數分別下跌約百分之二點九和百分之三點六。三大指數均陷入自去年九月以來最糟的一周。

白宮宣布對符合美墨加協定的車商暫緩徵關稅一個月後，刺激美股反彈，這讓投資人看到希望，希望關稅進一步降低，以減輕對美國經濟衝擊。

美國財長貝森特六日在紐約經濟俱樂部的活動，為加徵關稅政策辯護，使華爾街的擔憂加劇。他說若其他國家做法傷害美國經濟及人民，美方將做出回應，這就是「美國優先」的貿易政策。

另據商務部資料，一月美國進口增百分之十或三六六億美元，至四○一二億美元；出口增卅三億美元或增百分之一點二，至二六九八億美元。一月美國貿易赤字激增百分之卅四至一三一四億美元，創一九九二年以來新高。

指數 美國 美股

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