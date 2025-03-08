日官方輿情調查：逾半數受訪者盼日美強化經貿

中央社／ 東京7日專電

日本外務省今天公布2024年度「有關外交的國內輿論調查」結果。調查顯示，逾半數受訪者期待日美兩國加強「經濟、貿易、金融」。此外，81.5%受訪者認為東亞安全保障環境趨於嚴峻。

日本外務省（外交部）這項調查顯示，日本民眾被問及期盼日本政府與1月上台的美國川普（DonaldTrump）政府應加強何種領域的關係時，以回答「經濟、貿易、金融」者占52.1%，居最多；其次是回答「安全保障、反恐對策、裁軍及核武不擴散」者占49.7%；回答「經濟安全保障」者占33.9%。

一般認為，受到美國總統川普有關關稅政策發言等的影響，日本民眾關注日美兩國的經貿、金融問題。

日本民眾被問及是否認為東亞的安保環境趨於嚴峻時，以回答「很贊同」、「還算贊同」者合計共81.5%。

問及遏止安全保障環境惡化的方法時（回答可複選），以回答「與同盟國美國、歐洲各國、澳洲等友好國合作」者占57.4%，其次是回答「我國本身加強防衛力」、「透過對話的外交努力」。

問及日本對中國的外交應重視什麼時（回答可複選），以回答「對於中國入侵領海等要採取強硬姿態」者占60.9%，居最多；其次是回答「確保地區及國際社會的和平穩定」占38.7%、「確保在中國的日僑的安心安全」者占35.4%。

今年是日本與韓國建交60週年，民眾被問及應該如何推動日韓外交時（回答可複選），以回答「包含北韓問題在內的安保應對」者占53.0%，居最多；其次是回答「解決竹島（韓國稱獨島）問題」者占35.6%、回答「解決歷史問題」者占34.4%。

有關烏克蘭局勢今後應努力的重點（回答可複選），以回答「與以7大工業國（G7）為首的國際社會加強合作」者占59.9%、回答「加強對烏克蘭的支援」者占34.7%、回答「推動接納來自烏克蘭的難民」者占33.2%。

這項調查於2月3至9日針對日本全國18歲以上的民眾實施電話訪問，獲得1000人作答。

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