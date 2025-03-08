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川普關稅添變數 路透：日銀最快5月再升息

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導

路透引述三名知情人士報導，薪資增長與糧食成本續揚帶來的通膨壓力，可能促使日本銀行（央行）理事會最快五月研議升息，但美國總統川普的關稅政策可能成為變數。

不具公開發言權限而要求匿名的消息人士說，日銀是否在四月三十日至五月一日的會議上升息，或延後到今年稍晚，將視物價前景及川普政策對金融市場的影響而定。

鑒於日銀在一月的會議已升息一碼，市場普遍預期，日銀在三月十八日至十九日的會議中，利率決策將按兵不動。

日銀副總裁內田真一五日對記者表示：「我們不會每次開會都升息。」這番發言基本上排除了本月中旬升息的可能性。

然而，消息人士指出，由於日銀屆時還將首度發布涵蓋二○二七年度的季度經濟成長與通膨預期，進而提高五月升息的可能性。

許多決策官員認為，物價上行風險偏高，企業持續轉嫁原物料與勞動成本上漲壓力，已推動一月整體通膨率達兩年來最高的百分之四，是央行通膨目標兩倍。

此外，更多跡象顯示，許多企業將持續大幅加薪，以應對日益嚴峻的勞動力短缺，這將滿足進一步升息的關鍵條件。

然而，川普關稅政策可能引發全球經濟嚴重放緩的疑慮，進而衝擊金融市場並削弱企業支出意願，使日銀升息前景更顯複雜。

消息人士說，若全球貿易戰爆發，這種不確定性可能影響日銀對本國成長的預測。

升息 日銀 通膨

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