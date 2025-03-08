Fed官員淡化3月降息預期

美國總統川普的關稅引發高度不確定性，聯準會（Fed）官員陸續淡化下次於3月召開利率決策會議降息前景，理事沃勒直言不支持3月調降基準利率，今年有投票權的費城聯準銀行總裁哈克、沒投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克都希望保持耐心，觀望情勢發展。

沃勒6日出席華爾街日報主辦的活動時表示，關稅對物價的影響將「遠大於」他一開始的預期，他希望先看到更多數據，以釐清關稅政策調整後的經濟情勢，再進一步降息，特別在川普政府調整貿易政策後。他說，關稅政策的不確定性已引發民間企業與家庭的審慎氛圍，並表明他不支持在3月決策會議降息，「我想看看2月通膨數據，想看到更多關於關稅政策的影響」。

不過，沃勒預估，今年仍有可能降息兩到三次，差別在於經濟情勢。他指出，此前Fed一直都能推動回應通膨下滑的「利多降息」，但接著可能會有「利空降息」，也就是經濟開始放緩太多、或勞動市場開始惡化，「我依然有點相信利多降息（的條件）仍在」，但評估市場信心的軟性數據顯示經濟將不會那麼好。

哈克預期的通膨基本情境仍是緩慢降至2%，但目前通膨壓力正在蓄積，「企業和消費者信心開始下滑，這不是好跡象」。