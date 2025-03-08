美股吐回選後漲幅 川普怪全球主義者

美國關稅政策使美股6日遭遇「恐懼的總和」式賣壓，那斯達克綜合指數跌入修正領域，標普500指數從美國總統川普勝選來的漲幅全數蒸發，但川普認為，美股下挫，要怪全球主義者。

美國銀行策略師哈奈特認為，標普500跌破去年選舉日的價位，是觸動「川普護盤」（Trump put）的第一個價位，也就是川普可能以口頭或政策支撐股市。

紐約股市三大指數7日早盤在平盤附近狹幅遊走，但截至6日收盤那斯達克指數已從去年12月16日的歷史新高回落10.4%，符合技術線型跌入修正領域的定義；標普500指數6日收跌1.8%至5,738點，低於去年11月5日投票日的5,782點收盤價，也逼近5,731點的200日移動均線。

川普6日被問到，是否認為市場擔心關稅政策時，他把股市下跌怪罪於「全球主義者」，「我認為是全球主義者看到我們國家會變得多有錢，覺得不開心」。

他否認暫時豁免加墨部分產品的25%關稅，是因為見到股市下跌，「和市場無關」，「我甚至沒在看市場」。但他坦承，這些關稅至少可能會短暫引發市場動盪，「總會有一點短期的擾亂」，「我認為（擾亂）不大，但那些一直在剝奪我們的國家和企業，會對我在做的事情特別不開心」，「我再說一次，將會有干擾」。