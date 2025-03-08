美就業市場透露降溫信號 經濟不確定性增

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國2月就業報告顯示就業穩健，而薪資升幅縮小、失業率回升、勞動參與率下降與就業不足率升高。路透
美國2月就業報告顯示就業穩健，而薪資升幅縮小、失業率回升、勞動參與率下降與就業不足率升高。路透

美國2月就業報告顯示就業穩健，而薪資升幅縮小、失業率回升、勞動參與率下降與就業不足率升高，都透露出經濟不確定性升高，使勞動市場透露一些降溫信號；預料這份報告預料並不會使聯準會（Fed）改變目前減緩降息速度的立場。

美國勞工部7日公布，2月非農就業人數增加15.1萬人，低於預估的16萬人增量，但高於元月的12.5萬人（修正數）；去年12月與今年元月就業人數總共僅下修2,000人。不過聯邦政府裁員的影響尚未反映在2月就業報告上，因為就業調查是在2月中進行，這可能使2月的就業數字將被明顯下修。

美新增非農就業人口
美新增非農就業人口

失業率回升0.1個百分點，為4.1%，比預估的4.0%略高；勞動參與率下降0.2個百分點，為62.4%，低於預估的62.6%；就業不足率上升0.5個百分點，達到8%，是2021年10月來最高，顯示兼職勞工大幅增加。

經濟學者指出，2月就業人數穩健增加，但失業率高於預估，而且是在勞動參與率下降、勞動力供給減少的情況之下上升，而就業不足率大幅上升更顯示企業雇用全職人員的意願下降，因此這份報告是最近勞動市場減弱的最新證據，主要是因為川普反覆不定的政策，使整體經濟情勢的憂慮升高。近月來通膨依然黏著，消費者開始縮減支出；如果這種勢頭持續，可能會導致企業重新考慮雇用計畫。

市場原先預期Fed可能5月再度降息，但由於2月就業人數並未明顯下降，加上川普的關稅政策引發通膨升高疑慮，使Fed於3月及5月會議時維持利率不變的機率升高，可能最早要到6月才會恢復降息。

失業率 降息

延伸閱讀

態度轉彎？川普發文稱「強烈考慮」制裁俄國 直到停火並達成和平協議

如何應對兩岸關係？美財長：川普確信任內習近平不會對台行動

剉咧等？川普稱關稅肯定會持續上升 再點名伊朗盡快談判

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

相關新聞

歐元攀高 拚16年最強升勢

隨著德國影響深遠的財政改革持續吸引歐元買盤，美元卻表現疲軟，歐元對美元本周可望寫下16年來最佳單周表現。美國銀行（Bof...

川普怨「全球主義者」拖累美國股市

對自己的新關稅政策及各界憂慮經濟成長拖累美股重挫，美國總統川普六日認為應歸咎「全球主義者」。

美股本周下跌 貿易逆差再創高

對貿易政策朝令夕改疲於應付，加上關稅政策帶來不確定性，美股六日暴跌，那斯達克綜合指數陷入修正區，道瓊工業指數收黑下跌四二...

博通獲利躍進 第1季錢景亮

博通上季獲利飆升，多項業績數字均優於預期，本季展望看俏，並透露有新的潛在客戶，可望繼續提振營收，安撫了擔憂該公司人工智慧...

美盯大陸船隊 要盟國跟進

路透引述一份日期標註為2月27日的行政命令草案報導，美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中任何...

好市多示警：消費變謹慎

好市多（Costco）上季獲利不如分析師所料，並警告物價與關稅上升之際，消費者會保持謹慎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。