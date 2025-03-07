博通拉一把 美股早盤反彈 費半一度漲近2%
拜大型科技股止跌回升之賜，美國股市7日早盤走揚，但三大指數仍邁向去年9月以來最差單周表現。
美股標普500指數7日早盤漲0.3%，報5,755.53點，道瓊工業指數小漲0.15%至42,642.47點，那斯達克綜合指數漲近0.5%。不過，如果從上周五收盤水準算起，美股三大指數累計仍跌逾3%。
晶片供應商博通（Broadcom）財測散發樂觀氣息讓投資人吃下定心丸，相信人工智慧（AI）運算支出維持穩健，該公司股價7日早盤最多勁揚7.7%，帶動晶片類股全面走升。費城半導體指數7日早盤最多漲近2%，輝達（Nvidia）漲2.6%，台積電ADR漲幅約1.5%。
美國勞工部7日公布，2月非農就業人口增加15.1萬人，不如市場預估的增加17萬人，失業率上升至4.1%。交易員如今已將目光轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日稍晚發表的談話，從中尋找其他利率展望相關線索。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言