博通獲利躍進 第1季錢景亮

博通上季獲利飆升，多項業績數字均優於預期，本季展望看俏，並透露有新的潛在客戶，可望繼續提振營收，安撫了擔憂該公司人工智慧（AI）晶片需求的投資人，激勵博通股價7日早盤漲5%。

博通6日盤後公布，截至2月2日的會計年度第1季（上季），營收年增25%至149.2億美元，優於分析師估計的146億美元，淨利大增四倍至55億美元，經調整後每股盈餘1.6美元，也高於市場預估的1.49美元。

該公司營收分兩大部分。一是基礎設施軟體（含VMware），上季營收增逾47%至67億美元；二是半導體解決方案，營收成長11%至82億美元，其中AI營收暴增77%至41億美元，優於預期。而且執行長陳福陽預計這部分收入將持續強勁，本季（截至5月4日）可達44億美元。至於本季整體營收預估為149億美元，雖與上季持平，但比市場預期高。

博通在法說會上說，除了既有的三家超大規模資料中心客戶之外，另有四家公司找上門「深度洽談」，想與博通合作打造自家的客製化晶片，其中兩家快成為能貢獻博通營收的客戶。而博通原本預期在2027會計年度，將迎來600億-900億美元的商機，此一數字僅針對博通目前已掌握的三大客戶需求，不包括別的客戶。

博通未透露現有三大客戶是誰，但分析師指出，應指Google、Meta、TikTok母公司字節跳動。陳福陽也說，美國政府尋求進一步限制AI相關晶片出口所祭出的新規，料不會影響這些客戶。

當被分析師問及博通有意收購英特爾部分業務的傳言，陳福陽回答，該公司正把心力放在AI以及整合VMware上，「我們目前沒有思考這件事」。

同日公布財報的慧與（HPE）表現則相對遜色許多，受關稅、伺服器銷售利潤不佳以及執行不力拖累，預估未來一年獲利將受到衝擊，股價應聲暴跌。