美盯大陸船隊 要盟國跟進

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中任何船隻停靠美國港口時，都要收取費用。航運示意圖。 圖／AI生成
美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中任何船隻停靠美國港口時，都要收取費用。航運示意圖。 圖／AI生成

路透引述一份日期標註為2月27日的行政命令草案報導，美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中任何船隻停靠美國港口時，都要收取費用，並將敦促盟國採取類似措施，否則可能面臨報復。

美國總統川普政府正在擬定這項行政命令，目標是振興美國本土造船業，並削弱中國大陸在全球航運業的影響力。

此行政命令草案建議，「無論船舶建造地或所懸掛國旗為何，只要任何船隻隸屬的船隊中包括中華人民共和國（PRC）製造或懸掛中國國旗的船舶，進入美國港口時就應該徵收費用」。

這份完整行政命令草案也要求美國官員跟盟國及夥伴交涉，推動採取類似措施，否則恐將面臨美國報復。

草案內容也顯示，美國將對中國大陸製的貨物裝卸設備加徵關稅。草案指出，「中華人民共和國大陸在海運、物流和造船業的不公平貿易行為，進一步威脅美國的國家安全與經濟繁榮」。

另外，川普說，在達飛海運執行長薩德造訪白宮與他會面後，承諾未來四年向美國投資200億美元，用於建設航運物流、基建和碼頭。川普表示，這項投資估計將會創造1萬個新工作機會。

命令 國旗 美國

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