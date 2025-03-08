歐元攀高 拚16年最強升勢

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
歐元區上季經濟成長率優於初估，或許也發揮提振歐元的效果。（路透）
歐元區上季經濟成長率優於初估，或許也發揮提振歐元的效果。（路透）

隨著德國影響深遠的財政改革持續吸引歐元買盤，美元卻表現疲軟，歐元對美元本周可望寫下16年來最佳單周表現。美國銀行（BofA）看好「歐元新時代」即將來臨，預估明年底歐元將升至1歐元兌1.2美元。

歐元兌美元7日盤中升值0.8%，報1歐元兌1.0871美元，是四個月來最高價位，本周升幅逼近5%。

相較之下，追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數7日盤中連續第五個交易日走低，下跌0.48%至103.563，是去年11月5日、即川普當選美國總統當天以來最低，本周跌幅達到3.8%。

美國證券集中保管結算公司（DTCC）數據顯示，歐元對美元選擇權成交量5日創歷史新高，看多歐元的押注占總需求七成，高於2月平均的略高於50%。除了歐元，投資人也簇擁歐股。美銀引述EPFR數據指出，歐洲基金在3月5日止四周吸金約120億美元，是2015年8月以來最高。

對外匯交易員而言，德國正式捨棄過去數十年秉持的財政節制立場是關鍵時刻。布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman）策略師認為，基於德國將編列數千億歐元預算，歐洲央行（ECB）繼續降息以刺激經濟成長的必要性已下降。

歐元區上季經濟成長率優於初估，或許也發揮提振歐元的效果。

7日出爐的數據顯示，歐元區去年第4季國內生產毛額（GDP）比前三個月成長0.2%，增幅是初估數字的兩倍。從細項來看，歐元區去年第4季民間消費、政府支出和投資全面上升，出口及進口則雙雙下滑0.1%。

放眼後市，美銀以羅薩基斯（Michalis Rousakis）為首的策略師已調升歐元匯率預測，預估歐元今年底可能升至1歐元兌1.15美元，相當於從目前價位再升值6%左右，2026年年底匯率預估將進一步升至1歐元兌1.2美元。

美銀策略師說：「德國公布財政方案是歐元分水嶺時刻，歐元看升的原因還有歐盟可能全面提高國防支出、改革可能增加（未必是財政改革），以及烏克蘭如果達成和平協議將帶動能源價格走跌。」

德國 歐元區 美國

延伸閱讀

德國之聲民調／川普顛覆內外政策 美國不再是德國可信賴夥伴

經典賽／巴西生死戰擊敗德國2013年後首返正賽 資格賽4張門票底定

擬突破債務煞車限制 德國加碼30億歐元軍援烏克蘭

台灣地方財政與產業發展 從財政劃分法到競爭力提升

相關新聞

歐元攀高 拚16年最強升勢

隨著德國影響深遠的財政改革持續吸引歐元買盤，美元卻表現疲軟，歐元對美元本周可望寫下16年來最佳單周表現。美國銀行（Bof...

川普怨「全球主義者」拖累美國股市

對自己的新關稅政策及各界憂慮經濟成長拖累美股重挫，美國總統川普六日認為應歸咎「全球主義者」。

美股本周下跌 貿易逆差再創高

對貿易政策朝令夕改疲於應付，加上關稅政策帶來不確定性，美股六日暴跌，那斯達克綜合指數陷入修正區，道瓊工業指數收黑下跌四二...

博通獲利躍進 第1季錢景亮

博通上季獲利飆升，多項業績數字均優於預期，本季展望看俏，並透露有新的潛在客戶，可望繼續提振營收，安撫了擔憂該公司人工智慧...

美盯大陸船隊 要盟國跟進

路透引述一份日期標註為2月27日的行政命令草案報導，美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中任何...

好市多示警：消費變謹慎

好市多（Costco）上季獲利不如分析師所料，並警告物價與關稅上升之際，消費者會保持謹慎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。