好市多示警：消費變謹慎

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
好市多。 路透
好市多。 路透

好市多（Costco）上季獲利不如分析師所料，並警告物價與關稅上升之際，消費者會保持謹慎。

好市多在美股6日盤後公布，截至2月為止的上季，營收成長至637.2億美元，略優於分析師所料。同店銷售成長6.8%，優於市場預測的6.4%。電子商務銷售則大幅成長20.9%。但按美國通用會計準則（GAAP），好市多每股盈餘為4.02美元，不如FactSet原估的4.11美元。

在電話會議上，財務長米勒奇普表示，消費者「仍展現出消費意願，但變得更加謹慎」。「我們認為這種趨勢可能會持續，甚至更加明顯，因為通膨回升的影響，以及潛在關稅影響可能逐步顯現。」

執行長維克里斯表示，匯率的挑戰預料未來數月仍會持續。他說，好市多在美國銷售的商品中，約三成來自進口，其中不到一半來自中國大陸、墨西哥和加拿大。至於關稅影響，他認為目前仍難以預測，但會盡力降低成本上升對會員的影響。

不過，維克里斯強調，好市多擁有足夠資源來調整供應鏈，以降低影響。只是他也指出，其他零售商恐怕同樣難以倖免，「雨下下來，沒有人閃得掉」。

他說：「我們已做好因應各種情況的準備，但在尚不確定未來會發生什麼的情況下，我無法預測結果會如何。」

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